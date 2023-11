Roma | ”Dammi mille euro e libero casa’ | occupa appartamento e chiede soldi per andarsene Arrestato

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ha chiestoal proprietario di casa per l’asciare l’che avevato abusivamente. I Carabinieri della Stazione diOttavia hannoun 49enne italiano, senzazione e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata. La richiesta di aiuto del proprietario di casa ai Carabinieri I Carabinieri della Stazione diOttavia sono intervenuti a seguito di richiesta al 112 da parte del proprietario dell’che segnalava un uomo che lo minacciava con un coltello, pretendendo la somma contante di 1.000quale corrispettivo per la liberazione di unche avevato ...

Minacce e violenze nei confronti della compagna: "Puti soldi". E poi il furto del monopattino al figlio di 11 anni per comprarsi la cocaina. Una spirale di maltrattamenti in famiglia durata anni, che si è interrotta con l'arresto dell'uomo. A ...Romelu Lukaku, nuovo attaccante della Roma, ha avuto un grandissimo impatto con la squadra giallorossa. Giocatore fondamentale per Mourinho La Roma nell’ultima sessione di mercato ha regalato a ...Romelu Lukaku non si è mai reso pericoloso durante tutto il corso di Inter-Roma. Il belga ha patito psicologicamente il ritorno a San Siro da contestato ex ma anche i suoi compagni non sono esenti da ...