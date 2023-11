Roma Arrestato 26enne per spaccio di droga

(Di mercoledì 1 novembre 2023) CRONACA DI– Un arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Genzano che, transitando su via Appia Vecchia, hanno deciso di controllare una vettura di passaggio. L’uomo alla guida, un cittadino albanese di 26 anni, ha quindi provato a disfarsi di un portamonete che conservava all’interno degli slip, è stato però subito bloccato dai poliziotti che, nell’immediato, hanno avuto modo di constatare come all’interno del borsello fossero conservati 25 involucri per il confezionamento della cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire diversi grammi di cocaina ed oltre 4000 euro in contante. Il Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura, ha convalidato la misura pre-cautelare adottata dalla PG. Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ...

