Riforma Meloni | La Russa pessimista | “Con sfiducia si torna al voto”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 1 novembre 2023) In una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Il Foglio” è intervenuto il presidente del Senato, Ignazio La, che si è soffermato sullaUno degli argomenti politi maggiormente trattati in quest’ultimo periodo non può che essere quello relativo allatargata Giorgia. Anche se la stessa, a quanto pare, sta creando non poche polemiche e critiche. Non solamente da parte dell’opposizione e della sinistra, ma anche da altri esponenti. In merito a quanto sta succedendo ha voluto esprimere il proprio pensiero anche Ignazio La. Come riporta il noto quotidiano “Il Foglio” il nativo di Paternò ha espresso il suo parere in merito. Il presidente del Senato, Ignazio La(Ansa Foto) Notizie.comIl politico, ha fatto sapere, che non ci ...