Riavvicinamento tra Giuseppe e Beatrice al GF | ma qualcosa va storto

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 1 novembre 2023) In occasione della festa di Halloween i concorrenti del Grande Fratello si sono cimentati in una divertente e spaventosa festa dai risvolti inaspettati. Al termine della serata goliardica, infatti,Garibaldi eLuzzi hanno deciso di appartarsi da soli in tugurio per parlare di tutto quello che è accaduto tra loro. In un primo momento, sembrava che tra i due ci fosse un ricongiungimento, ma poiè andato. Vediamo cosa è successo. Momento ditradopo la festa di Halloween al GFGaribaldi non è uscito dalla casa del GF lunedì scorso, malgrado tutto quello che avesse fatto aLuzzi. Quest’ultima è rimasta alquanto delusa per come siano andate le cose, ...