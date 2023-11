Residence Galileo a Rocca Priora | monitoraggio costante degli ospiti e contatto con le famiglie

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ilrappresenta un importante punto di riferimento per la cura e l’assistenzaanziani, offrendo un ambiente familiare e confortevole. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, nonostante l’alta qualità del servizio e la preparazione del personale, una struttura come questa non può e non deve sostituirsi a un ospedale o a una struttura di ricovero specializzata, soprattutto in situazioni di aggravamento di alcune patologie. La preparazione del personale: unIlpone grande attenzione alla formazione del proprio personale, garantendo uncontinuo delle condizioni di salute. La ...