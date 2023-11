Renzi-Calenda | scissione dei gruppi La Russa si arrende | Se decido io

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Sulla vicenda deiparlamentari indipendenti di Azione e Italia Viva anche il presidente del Senato Ignazio Laalza le mani e rimanda tutto a martedì prossimo alle 13. «Non è mai capitato che sia stato chiesto al presidente di risolvere una questione di questo tipo, c'è un mezzo precedente in cui si rivolsero all'autodichia, la commissione contenziosa, un precedente che coinvolgeva i 5 Stelle». Ma neanche in quel precedente venne chiesto al presidente del Senato di dirimere la questione, e la difficoltà di Laderiva anche dal fatto che ogni sua decisione «creerebbe un precedente». Per questo, al momento, Laha preferito rimandare tutto a martedì nella speranza che i due partiti si mettano d'accordo. In mancanza di un'intesa le possibilità sono due: o rivolgersi agli organi che vengono ritenuti ...

... e prima di passare al bancone per uno spuntino ha cercato (senza successo) di trovare un'intesa nella guerra dei Roses del Terzo polo, e cioè quella tra Matteo(Italia viva) e Carlo

Anche se il passato ritorna nelle parole di Calenda che ripete il mantra «il Terzo Polo con Italia Viva non ha preso forma per colpa di Renzi» anche se sulla separazione dei gruppi mostra indifferenza ...Per approvare il testo alle Camere servirebbero due terzi di sì: non basta l’appoggio di Renzi. Pronto a mobilitarsi il fronte in difesa della Costituzione in ...