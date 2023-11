Regolamento Lecce-Parma | cosa succede in caso di pareggio | Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ildi, match del Via del Mare valevole per i sedicesimi di finale della. La compagine giallorossa, dopo un ottimo inizio di stagione, vuole staccare il pass anche per il turno successivo di. I ragazzi di Fabio Pecchia, invece, stanno disputando un grande campionato di Serie B, ma sperano di avanzare anche in questa competizione. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di mercoledì 1 novembre e sarà trasmessa su1 e Mediaset Infinity. Ilprevede che, indi, le due squadre disputino i tempi supplementari; indi ulteriore parità si procederà con i calci di rigore, che ...