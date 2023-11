Recupero | Coppa d'Africa | contratto | Osimhen torna a Napoli dopo una settimana in Nigeria

LECCE - Il Parma accede agli ottavi di finale diItalia vincendo 4 a 2 una gara che al termine del primo tempo i ducali avevano messo nella ... in pieno, su un'accelerazione di Man gli ...

Genoa agli ottavi: Gudmundsson piega la Reggiana Sky Sport

Genoa - Reggiana live: Calcio - Coppa Italia Eurosport IT

Finisce in parità il big match del Curlo tra Fasano e Casarano: apre i conti Perez, Idoyaga pareggiando in pieno recupero la contesa ... che aveva già fatto male ai salentini in Coppa Italia. Parte ...Il Lecce fuori dalla Coppa Italia. Dopo un primo tempo negativo, i giallorossi si riscattano nella ripresa, ma nel finale subiscono la rete beffa e poi il 4 a 2 su rigore che manda avanti nella compet ...