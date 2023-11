Real Sociedad avanti in Copa del Rey | successo per i rivali dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Non gioca l’Inter in questo mercoledì, ma sono impegnate due delle tre avversarie nel girone di Champions League (col Benfica vittorioso ieri). Laavanza indel Rey: 0-1 al Bunol.ESTERNO – Laaccede ai trentaduesimi di finale didel Rey.per 0-1 in casa del Bunol per la formazione allenata da Imanol Alguacil, in campo con un undici molto diverso da quello visto con l’Inter in Champions League. Segna al 67? Carlos Fernandez, che era entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Umar Sadiq. Per i baschi è il quarto risultato utile consecutivo contando tutte le competizioni. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...