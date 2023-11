Rai | la doppia mazzata del taglio del canone a 70€ Un maxi debito da 1 mld con ascolti tv pessimi

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Allarme rosso in Rai, non solo i nuovi programmi fanno flop e vengono battuti sistematicamente da quelli della concorrenza, ma ci sono pure le casse vuote. La decisione di tagliare ildecurtandolo da 90 a 70 € ha creato una voragine nei conti di Viale Mazzini. La Rai - si legge su La Stampa - ha chiuso l'ultimo bilancio del 2022 con un risultato netto consolidato in pareggio e una posizione finanziaria che, pur negativa per quasi 580 milioni di euro, è attestata su livelli di sostenibilità. Ma i ben informati sanno, però, che le "sofferenze" rispetto al 31 dicembre scorso sono salite fino a 650 milioni di euro, e sottolineano pure, che nel conto mancherebbe all'appello un bond da 300 milioni di euro collocato a fine 2019 e da rimborsare nel 2024. I problemi quindi sono molteplici e almeno due molto grandi.