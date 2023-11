Su Rai2 'Post' ha ottenuto 595.000 telespettatori (3% di share) e su Italia1 N. C. I. S. ha ... Nel complesso, la comparazione delle reti generalistepiù RaiNews24 nei confronti di Mediaset a ...Il game show è a caccia dell’erede di Samira Lui da affiancare al conduttore: “Cerchiamo nuova Professoressa laureata e che sappia tenere testa a Insegno” ...La protesta dei giornalisti: "Altro che traino per l'edizione delle 20.30, il suo Mercante in fiera ci affossa". La Rai ora non può più fare finta di nulla ...