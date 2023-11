Rai 1 richiama Montalbano per contrastare Io Canto Generation

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il Commissario(US Rai) Rai 1 ha deciso che i film del mercoledì sera possono saltare qualche turno: è tempo dire Il Commissario. La serie con protagonista Luca Zingaretti torna in replica dall’8 novembre, una data non troppo casuale poiché la stessa sera, su Canale 5, debutterà Iodi Gerry Scotti. Salvo ulteriori variazioni, mai da escludere, Mediaset ha deciso di collocare al mercoledì il nuovo Io, show musicale con protagonisti giovani ugole d’oro. Inizialmente pensato per la domenica, dove invece arriverà Terra Amara, Scotti e Co. esordiranno mercoledì 8 novembre. E su Rai 1, a sorpresa (più o meno), ecco arrivarecon l’ultimo episodio “Il metodo Catalanotti“, trasmesso in prima visione l’8 marzo ...