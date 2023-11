...- DIDATTICHE SECONDARIA Prova scritta La prova scritta dovrebbe consistere in una serie dia ... le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe dio tipologia di ...

Quiz concorso docenti 2023: il corso di preparazione con le simulazioni della prova scritta - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Concorso a Lecce, via alle prove: 40 quiz per 11.600 candidati. Le interviste quotidianodipuglia.it

Il bando del prossimo concorso per docenti, che dovrebbe arrivare nel corso di questo autunno, è attesissimo. Le principali novità in merito alla scuola e al reclutamento docenti riguardano la ...Il bando del prossimo concorso per docenti, che dovrebbe arrivare nel corso di questo autunno, è attesissimo. Le principali novità in merito alla scuola e al reclutamento docenti riguardano la ...