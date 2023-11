' Queen | Rock the World' | alle 22 20 su Rai 5 | ecco le anticipazioni sul documentario

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La cronaca 'on the road' del tour americano deinel 1977, a sostegno di 'News of the', settimo album della band capitanata da Freddie Mercury. La ripercorre ildi Chrisropher ...

La ripercorre il documentario di Chrisropher Bird "the World", in onda mercoledì 1° novembre alle 22.20 su Rai 5. Dopo quella tournée e con i singoli 'We Are The Champions' e 'We Will ...

"Queen: Rock The World" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Queen: Rock the World su Rai 5 - Guida TV Guida TV

La ripercorre il documentario di Chrisropher Bird “Queen: Rock the World”, in onda mercoledì 1° novembre alle 22.20 su Rai 5. Dopo quella tournée e con i singoli “We Are The Champions” e “We Will Rock ...Da venerdì 3 novembre sarà disponibile in libreria e negli store digitali “IL ROCK DI PADRE IN FIGLI*” (Gallucci Editore), il nuovo libro del giornalista MASSIMO COTTO, un’immersione nella storia e ne ...