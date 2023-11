Quattro le pietre d' inciampo oltraggiate a Roma

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Altre dued', dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino, sono statein via Mameli 47 a. È il secondo atto vandalico scoperto in poco più di 24 ore. Ieri ...

Altre dued'inciampo, dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino, sono state oltraggiate in via Mameli 47 a Roma. È il secondo atto vandalico scoperto in poco più di 24 ore.

Oltraggiate a Roma quattro pietre d'inciampo, due episodi in 24 ore ... Agenzia ANSA

Vandalizzate 4 pietre d'inciampo a Trastevere AGI - Agenzia Italia

Oggi sono state scoperte altre due pietre, dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino, vandalizzate in via Mameli 47 a Roma. Il secondo atto vandalico in poco più di 24 ore. Sale a quattro il ...Quattro targhe con i nomi dei deportati sono state danneggiate a Trastevere: ecco cosa sta succedendo nella Capitale ...