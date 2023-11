Quanto servirebbe un nuovo Enrico Mattei per non finanziare i finanziatori della jihad

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 novembre 2023) San Giuseppe Lavoratore, nel giorno di Tutti i Santi mi rivolgo in particolare a te, sei stato un artigiano, puoi capire: intercedi per farci avere un, l’eroe dell’indipendenza energetica italiana, uno dei principali artefici del boom economico. Gli italiani scioperati non sono interessati all’energia a basso prezzo perché li obbligherebbe a rimboccarsi le maniche: la deindustrializzazione avrebbe una scusa di meno, perfino l’Ilva potrebbe risollevarsi e assumere. Gli italiani inetti si accontentano di un governo patriottico a parole che, senza realizzare centrali nucleari né nuovi pozzi in Adriatico, ci ha messo nelle mani dei fornitori maomettani: Algeria, Arabia Saudita, Azerbaigian, Qatar… Così finanziando iin Israele, Armenia, Europa. ...