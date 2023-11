Quando si gioca Verona-Monza? Programma preciso Serie A | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ildell’11ma giornata dellaA 2023-2024 vedrà impegnate nel match dell’ora di pranzo di domenica ildi Marco Baroni e ildi Raffaele Palladino dalle ore 12.30. Le due squadre andranno alla caccia di punti preziosi per la classifica dopo i risultati deludenti conseguiti nell’ultimo turno di campionato. Ildi Marco Baroni è dovuto scendere in campo per i sedicesimi di Coppa Italia nella serata di ieri contro il Bologna, match terminato sul 2-0 in favore degli avversari. Gli scaligeri, dopo un ottimo inizio di stagione, non sono più riusciti a vincere in campionato: sono otto le partite di fila in cui ilnon riesce a prevalere, e di ciò ne ha risentito la classifica che ora vede i gialloblù al 16mo posto con un solo punto di vantaggio sull’Empoli ...