Quando si gioca Roma-Lecce? Programma preciso Serie A | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) LaA 2023/2024 sta per tornare ufficialmente in scena. La massimaitaliana è pronta a regalare nuovamente fortissime emozioni ai tanti appassionati di questo sport ma soprattutto ai tanti tifosi delle venti formazioni che stanno prendendo parte alla manifestazione. Il campionato sta viaggiando a ritmi altissimi così come le squadre che lo compongono. Ogni giornata continua a essere interessante ed entusiasmante e ogni singolo match riserba emozioni. E chissà che anche ladi José Mourinho e ildi Roberto D’Aversa non sfoggino prestazioni super. Domenica 5 novembre a partire dalle ore 18.00, all’interno dell’Olimpico di, le due compagini giallorosse si daranno battaglia. Lukaku e compagni attualmente si trovano al nono posto a quota 14 punti: quattro le vittorie ottenute, due ...