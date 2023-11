Quando si gioca Cagliari-Genoa? Programma preciso Serie A | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023): dentro l’11esima giornata dellaA 2023-2024 con un match che mette in palio punti pesanti per questo intenso campionato. Da una parte i sardi di Claudio Ranieri, che si sono scossi trovando la prima vittoria stagione dopo un 4-3 in rimonta contro il Frosinone, dall’altra i liguri di Alberto Gilardino, una delle formazioni rivelazione della prima parte di stagione. Un duello fra neo promosse che mette in palio tre punti decisivi per la lotta salvezza: chi la spunterà? La parola al campo, unico giudice supremo. Il match tra, valido per l’11a giornata diA, inall’Unipol Domus di, con calcio d’inizio alle ore 15.00 di domenica 5 novembre, sarà trasmesso in diretta...