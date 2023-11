Quando si gioca Bologna-Lazio? Programma preciso Serie A | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Anche se sono in corso i preliminari di Coppa Italia con i sedicesimi di finale, già dalla serata di venerdì tornerà protagonista laA 2023-2024 con l’inizio dell’11ma giornata. Dopodomani il weekend di gara della massimasarà avviato dal match tra ildi Thiago Motta e ladi Maurizio Sarri, due squadre dal calcio offensivo e dinamico, le quali daranno spettacolo nella sfida del Dall’Ara. Ilè reduce dalla vittoria per 2-0 in Coppa Italia contro il Verona. I felsinei, in campionato, sono la squadra che non perde da più tempo: l’ultima, e unica, sconfitta delrisale all’esordio stagionale contro il Milan. Da lì in poi, sono arrivati nove risultati utili consecutivi – tre vittorie e sei pareggi – i quali al momento fanno piazzare gli emiliani ...