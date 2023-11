Quando ritorna l’Inter in Champions League? Calendario prossima giornata | avversaria | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Anche se manca ancora una settimana, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento con le coppe europee. La2023-2024, infatti, si prepara in vista della quartadella sua fase a gironi, con il mirino ben puntato sulla qualificazione verso la fase ad eliminazione diretta. Mercoledì 8 novembre alle ore 21.00, tornerà in scena. La formazione allenata da mister Simone Inzaghi, infatti, sarà in campo in casa del Salisburgo (alla Red Bull Arena) per una sfida che potrebbe risultare davvero decisiva in vista del posizionamento nel Girone D. Al momento nel raggruppamento vediamo al comando proprio Lautaro Martinez e compagni a braccetto con la Real Sociedad a quota 7 punti, quindi proprio il Red Bull Salisburgo in terza posizione con 3, mentre è desolatamente ultimo il Benfica ancora a bocca ...