Quale futuro per i campi di calcetto

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ogni partita si infilano nelle scarpe e nelle calze, inesorabili, ti seguono in spogliatoio e poi a casa, quando trovi infine il coraggio di svuotare il borsone: i granuli di gomma sono compagni fedeli di giocatori e giocatrici die calciotto tanto quanto gli acciacchi, le magliette improbabili e gli inesorabili segni del tempo che passa. Hanno un diametro di circa 2,5 millimetri, sono ottenuti dal riciclo degli pneumatici esausti e ricoprono moltissimisportivi di erba sintetica, non solo da calcio, con varie funzioni. Sono necessari intanto per assorbire gli urti, non far scivolare i giocatori e garantire un buon rimbalzo del pallone (controllato o no, non apriamo qui la diatriba). Dal 2030, tuttavia, isintetici non potranno essere riempiti con questi pallini, colpiti dalle nuove misure con cui la Commissione ...