Qualche domanda all’Istat sull’andamento del Pil Scrive Pirro

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Nell’esprimere ancora una volta un doveroso apprezzamento per il lavoro complesso, faticoso e delicatissimo – per le sue implicazioni economiche e politiche – svolto dai ricercatori dell’Istatdel prodotto interno lordo, e nel prendere atto che, come comunicato, nel periodo luglio-settembre vi sarebbe stata una crescita zero perché il pil – “espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è rimasto stazionario sia rispetto al trimestre precedente, e sia rispetto al terzo trimestre del 2022” – dobbiamo registrare pertanto che l’incremento sinora acquisito per l’anno in corso rimane quello del trimestre precedente, e cioè lo 0,7%. Sarebbe opportuno tuttavia, a sommesso parere dellonte, che lo staff dell’Istituto preposto alla raccolta ed elaborazione dei dati ...