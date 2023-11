(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ilha raggiunto uncon Egitto, Israele e Hamas - in coordinamento con gli Stati Uniti - per ladalla Striscia di Gaza, tramite il valico di Rafah con l'Egitto, di un numero ...

... nel nord della Striscia di Gaza, dove siil più grande degli otto campi profughi della ... 08:31 81 persone ferite saranno trasferite dalla Striscia di Gaza all'Egitto Le autorità delhanno ...

Qatar trova accordo per liberazione altri ostaggi - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il Qatar trova un accordo per l'evacuazione degli ostaggi con doppia nazionalità e feriti. Apre il valico di Rafah Open

Il Qatar ha raggiunto un accordo con Egitto, Israele e Hamas per la liberazione di ostaggi con doppia nazionalità e in gravi condizioni di salute, con l'ausilio degli Stati Uniti.Ad Eilat si trovano decine di migliaia di israeliani costretti a sfollare dal Negev. 1 Nov 2023 09:35 Qatar trova un accordo per la liberazione di altri ostaggi Il Qatar ha raggiunto un accordo con ...