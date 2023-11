prosegue l’altalena dell’Arezzo…

Leggi su lortica

(Di mercoledì 1 novembre 2023) I risultati della squadra amaranto continuano ad essere alterni. Stavolta l’Arezzo ha vinto casualmente con la fortuna sfacciata dalla sua contro il Gubbio. Va detto perché quando ci gira le spalle la sorte siamo sempre pronti a lamentarci. Inutile analizzare i singoli episodi, ci hanno già pensato altri validissimi commentatori, ma sarà forse utile notare come la squadra abbia bisogno dei gol di Gucci, senza il quale sembra orfana. E’ bene dire che Gucci, il centravanti e bomber amaranto, è un attaccante più da anni ’70 che da gioco moderno, ma all’Arezzo fa comunque la differenza. Il che vuol dire che si tratta di un centravanti d’area di rigore, che non si vede molto durante la partita, ma quando meno te lo spetti, mette a segno dei gol. Questi gol non sono un numero particolarmente eclatante, ma l’Arezzo ha solo quelli, si aggrappa a quelli per galleggiare. Ed ecco il problema ...