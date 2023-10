Prima clamorosa eliminazione a Parigi-Bercy | Carlos Alcaraz cede a Safiullin

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) AGI -ai sedicesimi del "Rolex Paris Masters", ultimo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 5.779.335 euro) che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di, numero due del mondo e del tabellone, ha perso in due set contro Roman(numero 45): 6-3/6-4 il punteggio a favore del russo. Mai in partita, il campione spagnolo, quest'anno vincitore a Wimbledon, ha chiuso il match con 27 errori gratuiti. Per lui è stata laal primo turno del 2023.conquista, dunque, gli ottavi dove incontrerà il connazionale Karen Khachanov. Ottavi anche per il kazako Alexander Bublik, che ha piegato per 7-6(3) 7-6(3) il cileno Nicolas ...