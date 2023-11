Precompilata Partite Iva | cosa cambia | quando e per chi aggiornamento 1 NOVEMBRE

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ultime notizieIva: come funziona il nuovo strumento.Iva: è una delle novità previste dalla legge delega per la Riforma Fiscale per il prossimo anno. Sul modello di quanto già sperimentato da moltissimi contribuenti in fase di dichiarazione dei redditi, arriva un modello compilato anche per il lavoro autonomo e di impresa. Le ultime notizie sull’argomento. Rateizzazione tasse:per leIva? Ultime notizieIva: nuovo step nella semplificazione del FiscoIva: sul modello di quanto già previsto per moltissimi contribuenti, in arrivo nel 2024 una dichiarazione dei redditi ...