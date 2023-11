Pre-dissesto rientrato | firma del Patto tra Comune e Governo

Leggi su anteprima24

Ildi Avellino e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno siglato ufficialmente ilper il risanamento totale del Bilancio di Piazza del Popolo. E' un'intesa fondata su quanto disposto dal Decreto legge del 17 maggio 2022, per gli enti locali con un disavanzo pro-capite superiore a 500 euro emerso dal Rendiconto del 2020, che concretizza la strategia di ripianamento avviata nel 2019 dall'Amministrazione Festa e il lavoro svolto in questi anni. Dopo il via libera giunto lo scorso 18 maggio dal Viminale, rispetto al piano approvato in aula dal capoluogo, ecco l'ultima e fondamentale fumata bianca per rimettere definitivamente in bonis le finanze dell'ente di Palazzo di Città. La sottoscrizione deltra il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e il Sottosegretario alla Presidenza del ...