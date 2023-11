Poste Italiane | un francobollo per celebrare l’Unione Europea Nel 30esimo anniversario di Maastricht

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La vignetta riproduce, su un fondino blu, le dodici stelle che caratterizzano la bandiera, rappresentative dei dodici Paesi firmatari il 7 febbraio del 1992 del Trattato didi cui sono riprodotte, in alto, le rispettive bandiere L'articolo proviene da Firenze Post.

... F24 web ed F24 online dell'Agenzia delle Entrate accessibili da Fisconline o Entratel oppure (tranne nel caso di modello F24 a saldo zero) banking online di banche,e Agenti della ...La vignetta riproduce, su un fondino blu, le dodici stelle che caratterizzano la bandiera europea, rappresentative dei dodici Paesi firmatari il 7 febbraio del 1992 del Trattato di Maastricht di cui s ...Il giornalismo italiano, la sua storia è un romanzo per Giovanni Valentini e un atto d'amore per Eugenio Scalfari: "Più di un secondo padre".