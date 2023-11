Pos come bancomat | rivoluzione-Meloni | dove si potrà prelevare

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il prelievo di contanti sarà possibile anche negli esercizi commerciali dotati di Pos, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni: questa l'ultima novità che emerge dalla manovra. Si tratta di una misura pensata anche per bilanciare la chiusura degli sportelli bancari tradizionali. I controlli scatterebbero solo oltre i 250 euro tramite soggetti convenzionati e agenti. La relazione tecnica spiega che l'obiettivo è ridurre gli "ostacoli" che frenano "l'offerta di servizi di prelievo di contante tramite il convenzionamento di esercizi commerciali diffusi sul territorio (tabaccai, edicole, farmacie, supermercati)". Un modo, insomma, per modernizzare il sistema dei prelievi e dei pagamenti e per garantire l'accessibilità al contante a tutti. Attualmente, invece, i Pos vengono utilizzati per effettuare pagamenti con carte di credito e di debito. Altra novità riguarda invece il ...