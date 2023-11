Piombo nel succo di frutta | quattro bambini avvelenati | allarme negli Usa

... già2009 l'allora presidente Evo Morales aveva ordinato la chiusura delle relazioni diplomatiche durante l'Operazionefuso. Non si tratta comunque dell'unico Paese del Sud America ad aver ...

Bimbi in ospedale dopo aver bevuto succo di frutta: allarme in Usa ... Fanpage.it

La lettera di Fiocchi ai Commissari Ue "è tempo di fare chiarezza sul ... BigHunter

“Nel 1066 William the Conqueror duca di Normandia vinse ad Hastings contro il re sassone Harold, e l’Inghilterra da sassone divenne normanna”. L’Arazzo di Bayeux. Il Doomesday book. Tutte nozioni ...Notte fonda, invece, per l'Adriese di Vecchiato, ferma a 9 punti e piombata in zona playout. Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ...