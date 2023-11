Pioli out | i tifosi votano il sostituto | c’è anche un nome a sorpresa

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Lo ribadiamo subito: il Milan ha confermato piena fiducia a Stefano, allontanando qualsiasi discorso relativo ad un possibile esonero anticipato. Ma, almeno per isui social, la discussione non è mai tramontata, con l’hashtag #out sempre in tendenza. Anzi: i sostenitori del Diavolo hannoprovato a proporre alcuni nomi per sostituire l’attuale tecnico. I più votati sono stati Conte, De Zerbi…e Marcelo Gallardo. Antonio Conte è attualmente senza squadra dopo l’esperienza negativa alla guida del Tottenham. Come dichiarato dallo stesso tecnico, non prenderà una nuova avventura in corsa, e quindi qualsiasi discorso relativo al Milan sarebbe comunque rinviato alla prossima estate. Ildi Conte è stato già accostato al Diavolo in più di un’occasione. C’è poi il profilo di Roberto ...