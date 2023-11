Piogge e nubifragi | quanto durerà il maltempo Ora c' è la data

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Meteo, cosa succederà nei prossimi giorni? La situazione delle ultime ore è sotto gli occhi di tutti. Specialmente nelle zone del nord: dalla Liguria agli Appennini, da Milano e il suo hinterland aitra Toscana, Lazio e Campania. L'Italia è sotto l'influsso di una depressione che arriva direttamente dall'Islanda e che sembra non darà tregua neppure nel prossimo futuro. Ma fino a quandotutto questo? Secondo i modelli previsionali in suo possesso, il sito di Giuliacci rivela che gli influssi umidi provenienti dall'Atlantico proseguiranno almeno per altri dieci giorni. Insomma, fino quasi a metà novembre, il nostro Paese dovrà fare i conti con pioggia e umidità diffusa.