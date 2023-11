Pinot | un amour de toujours

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 1 novembre 2023) «Quando nasce un nuovo vino la domanda da porsi è: per dire cosa? Certo, lo facciamo meglio, siamo cresciuti, abbiamo imparato. Ma poi? Che altro angolo mette in luce questa nuova creazione?» Alice Paillard è figlia del fondatore della celebre Maison, e con il suo modo diretto, empatico, suadente come le bollicine che ci versa nel calice è parte di quella nouvelle vague di nuove generazioni che sta cambiando volto alla Champagne, togliendole quel po’ di fané e regalando a questa magica zona della Francia un rinnovamento nel segno della precisione stilistica e dell’eleganza. Quello che abbiamo oggi nel bicchiere è il risultato di questo pensiero, che Alice racconta così: «Abbiamo provato un diverso approccio alnero, cercando un’espressione più nordica, che in Champagne è meno espressa». Il Blanc de Noirs Grand Cru Multimillesimato nasce dal desiderio di proporre, ...