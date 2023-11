Perugia | stuprata a sei anni mentre è in vacanza con la famiglia Arrestato un animatore

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 1 novembre 2023) E’ accusato di violenza sessuale su una bambina di sei, un uomo di 33di origini marchigiane,dai carabinieri di Magione, in provincia di, su disposizione del giudice per le indagini preliminari. Secondo quanto ricostruito, l’indagato, che questa estate lavorava comein una struttura ricettiva della cittadina lacustre, come riferisce la Procura della Repubblica...