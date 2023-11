Perugia | abusi su una bimba di 6 anni | arrestato animatore

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – Avrebbe abusato di una bambina di 6mentre lavorava comein una struttura ricettiva in provincia di. Si tratta di un 33enne di origini marchigiane, finito agli arresti domiciliari. A eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri della stazione di Magione: l’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di minore e detenzione di materiale pedopornografico. Lo scorso agosto, il 33enne, mentre lavorava comein una struttura ricettiva di Magione, approfittando di una pausa lavorativa, avrebbe compiuto atti sessuali nei confronti di unadi sei. La bambina, che si trovava in vacanza con la propria famiglia, avrebbe riferito al padre quanto accaduto il quale – dopo aver allertato immediatamente i ...

