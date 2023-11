Perturbazioni e calo termico segnano l' inizio di novembre

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) AGI -parte perturbato in Italia con piogge e temporali anche intensi e diffusi nei prossimi giorni. Entro il weekend temperature ine neve in montagna. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il mese inizia con una saccatura atlantica in avvicinamento al Mediterraneo centrale. Condizioni meteo in peggioramento nel corso della festa di Ognissanti in Italia. Mattinata con nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni del versante tirrenico e poi sui settori Peninsulari del Sud, possibili temporali tra Campania e Calabria. Tra giovedì e venerdì una profonda struttura depressionaria centrata sulle Isole Britanniche muoverà un'intensa perturbazione verso il Mediterraneo centrale con maltempo sull'Italia entro il primo weekend di. ...