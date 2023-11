Perseguitata da uno stalker per un anno La scoperta agghiacciante a processo

Leggi su free

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Una storia assurda quella accaduta ad una donna che per unè statacon video hot, telefonate continue e messaggi da unodi 60 anni. Ala: “Pensavo fosse la mia ex fidanzata, ho sbagliato persona” Un racconto da brividi quello vissuto da una donna per unintero: “Ricevevo chiamate e messaggi in continuazione. Quando ero in famiglia, durante gli orari di lavoro e addirittura mentre ero in compagnia di mio figlio, che all’epoca aveva solo due anni”. L’incubo è iniziato nel 2013 ed è terminato solo l’successivo, quando la vittima, impaurita e scossa, si è rivolta alle forze dell’ordine denunciando loanonimo.da uno ...