Percorsi Abilitanti Docenti 2024

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Dopo una lunga ed estenuante attesa, soprattutto da parte dei dipendenti scolastici precari, è stato annunciato che iavranno luogo a partire da gennaio; nel frattempo, è ancora in corso la raccolta delle adesioni da parte degli Atenei che devono essere esaminate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’ANVUR. Si tratta di un’opportunità che coinvolge non solo gli studenti universitari o neolaureati, ma ancheprecari da anni in attesa di ottenere un contratto più stabile, alcuni dei quali hanno anche già superato dei Concorsi pubblici. La notizia era stata già introdotta con il DPCM 60 CFU, che ha cambiato le modalità formative dei, nonché il numero di crediti da accumulare per poter essere abilitati al ruolo; un argomento ...

Anche i docenti già abilitati in un'altra classe di concorso sono in attesa dell'avvio dei nuovi percorsi abilitanti. Per loro si potrebbero infatti aprire nuove chance. Si è parlato di questo nel corso del Question Time del 30 ottobre in diretta su OS TV, in cui Roberta Vannini, del sindacato ...L'atteso aggiornamento delle Gps potrebbe slittare. Maggiori chiarimenti si avranno con l'incontro tra MIM e sindacati l'8 novembre.