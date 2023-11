Perché Gatti non è stato squalificato per il pugno in Serie A? Cos’è successo | la prova tv e il comunicato del giudice

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Federico, nell’ultimo match di campionato contro il Verona, èprotagonista di uno scontro di gioco che ha fatto molto discutere: al 26? del primo tempo, il difensore ex Frosinone, per liberarsi della presenza di Milan Djuric, attaccante degli scaligeri, ha sferrato un– involontario ma molto duro – sul torace del bosniaco. L’arbitro Feliciani non ha sanzionato il classe 1998 piemontese, giudicando l’accaduto come un semplice fallo di gioco. La Procura Federale, nella giornata di lunedì, ha inviato la richiesta dellatv per comminare una squalifica al difensore bianconero. Per sciogliere ogni dubbio, ilSportivo ha risposto con la propria versione nel consuetoriepilogativo del turno precedente: “IlSportivo, ricevuta ...