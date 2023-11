Perché dovreste vedere Pluto su Netflix

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Inizia come la prima stagione di True Detective. Cadaveri ritrovati nel bel mezzo del nulla, strane corna sulle loro teste e investigatori riluttanti sulle tracce di probabili serial killer. Questa volta le vittime sono robot o umani che lottano per i diritti delle macchine all’interno di una società futuristica dove gli androidi sembrano ormai integrati nel tessuto sociale. Solo che a qualcuno questa convivenza tra umano e cyborg non piace. E così i robot più avanzanti vengono ammazzati (o forse dovremmo dire annientati) uno dopo l’altro. Chi è stato? Elo fa? Sono solo le domande più superficiali e banali che attraversano, un nuovo (e bellissimo) anime che trovate su. Otto episodi densissimi, che sembrano quasi film da un’ora, pieni zeppi di riflessioni esistenziali e dilemmi morali. Adesso vi raccontiamo ...