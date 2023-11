Perché ci metto la faccia | ad Avanti popolo la ragazza violentata dal branco

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ad, in onda martedì 31 ottobre su Rai3, per la prima volta ha parlato a volto scoperto lavittima della violenza di gruppo a Palermo, intervistata da Nunzia De Girolamo. “Io mi fidavo di Angelo, si dimostrava dolce con me, non lo potevo pensare minimamente. Gli avevo raccontato tutta la mia vita, di mia madre malata di sclerosi multipla che se n'è andata quando avevo 14 anni, di mio padre violento, del ragazzo che mi aveva abbandonata e di un altro che mi alzava le mani - ha detto Asia - Lui mi diceva che non mi avrebbe mai abbandonata né mi avrebbe mai fatto del male, che mi avrebbe trattata da principessa”, ha detto la giovane in un'intervista esclusiva. “Adesso passo degli alti e bassi, la notte non dormo come prima. Soprattutto la sera ho dei momenti in cui i pensieri arrivano di più, ti risalgono in mente, ...