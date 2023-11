Pensioni 2024 | tagli a causa di quota 103 | ecco quanto si perderà al mese

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Andare in pensione con103, dalavrà un costo non indifferente sull’assegnostico. L’ansa riporta le cifre calcolate dalla CGIL che evidenziano come i lavoratori che vorranno usufruire di questa misura di uscita anticipata dal mondo del lavoro lasceranno tra i 180 e i 475 euro al. Vediamo nel deto le cifre.anticipate con103,si perde sull’assegnostico nel? Ammonta ad una differenza mensile di pensione di 180 euro mensili, pari al 10,2% dell’assegno complessivo, la ‘perdita’ per una lavoratrice che perfezionerà103 con 41 anni di contribuzione e 62 anni di età nel prossimo anno. Con la prossima legge di Bilancio già in vigore ...