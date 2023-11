Pedullà | «A Taremi piace l’Inter e viceversa C’è un dettaglio»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Alfredoracconta nell’Editoriale odierno per Sportitalia la storia di Mehdie gli intrecci di mercato tra Milan e soprattutto Inter. INTRECCIO –racconta: «La storia diè molto semplice, un bivio. E non potrebbe essere diversamente quando sei a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Il Milan avrebbe voluto prenderlo la scorsa estate, ma il Porto ha alzato il muro,non ha forzato la mano ed è rimasto dov’è.ci aveva pensato prima del Milan e ci sono stati contatti anche poche settimane fa.verrebbe a gennaio, glirebbe il nerazzurro, manella sessione invernale non vuole spostare una virgola tra i quattro attaccanti. E la situazione cambierebbe soltanto se ci fosse ...