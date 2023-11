Passi avanti sul Gcap Entro fine anno il trattato per il nuovo jet Italia-Uk-Giappone

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ieri a Roma si è tenuta una ha riunione tra i vertici della Difesa di, Regno Unito esul Global Combat Air Programme, il programma per la realizzazione del jet di sesta generazione. “Stiamo lavorando insieme affinché ilracchiuda le migliori tecnologie e capacità die Regno Unito. Un progetto trilaterale basato su un’uguale partecipazione in termini di costi e benefici e sulla condivisione delle migliori tecnologie tra i nostri tre Paesi”, ha dichiarato Guido Crosetto, ministro della Difesano, al termine dell’incontro con Grant Shapps, segretario alla Difesa britannico, e Yoshiaki Wada, consigliere speciale del ministro della Difesase. Un lungo e importante colloquio durante il quale sono state poste le basi per la ...