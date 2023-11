Parma | Pecchia | «Risultato largo | ma bugiardo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Le parole di Fabio, tecnico del, dopo la vittoria dei crociati contro il Lecce nel secondo turno di Coppa Italia Fabioha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria delin Coppa Italia contro il Lecce. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Non è stata una partita semplice, abbiamo avuto un buon approccio alla gara e abbiamo trovato due gol. Nel secondo tempo il Lecce ci ha messo alle corde e ha riaperto la partitac on grande merito. Sul 2-2 la partita aveva preso l’inerzia che andava dalla loro parte. Il 4-2 è unma. Vincere è complicato soprattutto a Lecce, continuo a vedere una squadra che fa delle ottime cose». IN COSA POSSONO MIGLIORARE – «Dobbiamo lavorare di più sull’analisi del secondo tempo. C’è ...