Parlamentare va in missione a Caivano e rimedia una doppia rapina tra Melito e Mugnano

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 novembre 2023) “Ritornare a casa dopo unae al carcere minorile di Nisida con la comAntimafia e subire in 30 minuti due rapine a mano armata sulla perimetrale die la circumvallazione esterna all’altezza di”. Il senatore del Movimento 5 Stelle, Luigi Nave, componente della comAntimafia racconta sui social le vicissitudini dopo la visita con l’organismoe sottolinea che per lui si è trattato “di una giornata infernale che ci ricorda come gli interventi sulla sicurezza non vadano fatti solo a spot. La criminalità non va solo combattuta ma occorre fare opera di prevenzione per apprezzare i risultati nel lungo periodo. L’arma più potente che abbiamo è la cultura della legalità ed è necessario ...