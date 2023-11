Pareto e l’introduzione del termine “élite” nel dibattito Scrive Pedrizzi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Come noto, era statonei suoi Les sistèmes socialistes (1902 ? 1903), Manuale di economia politica (1906) e nel Trattato di sociologia generale (1916) ad introdurre nel linguaggio scientifico, sociologico e storico ? politico il: “Facciamo dunque una classe di coloro che hanno gli indici più elevati nel ramo della loro attività, alla quale daremo il nome di classe eletta (), precisando, però, che questa non è immutabile e fissa, anzi non può durare oltre un certo periodo e ben presto sparisce dalla scena della storia”. “Per via della circolazione delle classi elette, la classe eletta di governo è in uno stato di continua e lenta trasformazione, essa scorre come un fiume, e questa d’oggi è diversa da quella di ieri”. In una visione così mobile della società e così fluttuante dell’organizzazione ...