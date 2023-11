Papa Francesco | stasera intervista esclusiva al Tg1

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – Dalla guerra in Medio Oriente al conflitto in Ucraina, con l’appello a deporre le armi. Ma anche il bilancio del Sinodo, il ruolo delle donne nella Chiesa, la necessità di rinnovamento. Temi affrontati danell’con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, in onda questa sera – mercoledì 1° novembre – su Rai 1, dopo il tg delle 20. In primo piano anche la questione dei flussi migratori, il ruolo fondamentale dell’Europa nell’aiutare i Paesi di primo approdo dei migranti, l’emergenza climatica con l’appello delper fermare il climate change. Nell’, spazio anche al privato del pontefice: il momento più difficile del pontificato, il suo stato di salute, la vita da ragazzo, la fidanzata prima di prendere i voti, la nostalgia ...

È l'insegnamento, e al tempo stesso l'esortazione, rivolti ai fedeli riuniti in piazza san Pietro all'Angelus da, in occasione della solennità di Tutti i santi che la Chiesa celebra ...A conclusione della preghiera mariana il pontefice ha ricordato la messa di domani per i defunti dal Rome War Cemetery. E rinnovato l’invito a pregare per le popolazioni che soffrono per i confl ...Città del Vaticano, mercoledì, 1. novembre, 2023 12:10 (ACI Stampa). Nel giorno di Ognissanti, Papa Francesco rispolvera il concetto da lui molto amato dei “santi della porta accanto”, e ricorda che i ...