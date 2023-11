Papa Francesco | “Maradona e Messi campioni | ma io preferisco Pelè”

(Di mercoledì 1 novembre 2023) A parlare del momento splendido vissuto dai giocatori argentini, confresco Pallone d’Oro per l’ottava volta nella sua splendida carriera, è stato anche. Il pontefice però ha sorpreso tutti e ha fatto chiarezza su quale sia il suo giocatore preferito. Le parole diin un passaggio dell’intervista esclusiva rilasciata al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci: “‘Trachi preferisce?’, il pontefice infatti risponde: “Io metterei un terzo,“. Una frase a sorpresa che testimonia comunque comesia stato, da sempre, appassionato al mondo del pallone. SportFace.

Così, nell'intervista esclusiva rilasciata al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, si esprime sul conflitto in Medio Oriente e sugli eventi dell'ultimo mese, a partire dall'attacco di ...

Lo strappo fra Papa Francesco e Israele (di P. Schiavazzi) L'HuffPost

Non saprò spiegarlo e non ho spiegazioni è un dato di fatto che io lo vedo e non mi piace". Così papa Francesco, nell'intervista al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, ha risposto alla domanda se ...Intervista a Papa Francesco, tra grandi temi e vita privata, con il direttore Gian Marco Chiocci Papa Francesco Lorenzo Di Palma Questa volta Papa Francesco ha scelto il TG1, con il direttore Gian ...